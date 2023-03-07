Государственный комитет по стандартизации и республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ) объявляют о проведении конкурса «Лучший метролог» в 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, его цель – повышение квалификационного уровня, профессиональной компетенции и стимулирование творческой активности специалистов-метрологов.

Принимать участие в данном конкурсе могут специалисты-метрологи организаций Республики Беларусь всех форм собственности. К участию допускаются метрологи, проработавшие в организации в занимаемой должности не менее трех лет. От одной организации может участвовать один представитель. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через четыре года.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший метролог ГМС» (ГМС – государственная метрологическая служба) и «Лучший метролог» (для иных организаций).

Организация, представляющая своего специалиста-метролога для участия в конкурсе, должна направить до 4 апреля 2023 г. в секретариат конкурсной комиссии, сформированный при БелГИМ, письмо с комплектом документов (характеристика-анкета и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, согласие на обработку персональных данных).

Дополнительно руководителем организации должна быть подготовлена и направлена справка-характеристика на специалиста-метролога, принимающего участие в конкурсе.

Оценка представленных документов проводится оргкомитетом конкурса по следующим критериям: вклад в общие вопросы развития метрологической службы в организации; участие во внедрении усовершенствованных методов и средств метрологического обслуживания; общее состояние метрологических работ на предприятии по обеспечению единства измерений; состояние рационализаторской работы в области метрологии и участие в этой работе конкурсанта; участие в научных и практических разработках; перечень опубликованных статей по вопросам метрологии; другие характеристики, отражающие деятельность специалиста в области прикладной метрологии.

Победителями (I место) и призерами (II и III места) конкурса признаются конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов. Их награждение проводится в торжественной обстановке в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню метрологии, отмечаемому 20 мая.

Итоги конкурса публикуются на официальных сайтах Госстандарта (gosstandart.gov.by) и БелГИМ (belgim.by), а также в научно-техническом журнале «Метрология и приборостроение».