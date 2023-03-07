ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МЕТРОЛОГ» В 2023 ГОДУ


12:32 07.03.2023

Государственный комитет по стандартизации и республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ) объявляют о проведении конкурса «Лучший метролог» в 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, его цель – повышение квалификационного уровня, профессиональной компетенции и стимулирование творческой активности специалистов-метрологов.

Принимать участие в данном конкурсе могут специалисты-метрологи организаций Республики Беларусь всех форм собственности. К участию допускаются метрологи, проработавшие в организации в занимаемой должности не менее трех лет. От одной организации может участвовать один представитель. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через четыре года.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший метролог ГМС» (ГМС – государственная метрологическая служба) и «Лучший метролог» (для иных организаций).

Организация, представляющая своего специалиста-метролога для участия в конкурсе, должна направить до 4 апреля 2023 г. в секретариат конкурсной комиссии, сформированный при БелГИМ, письмо с комплектом документов (характеристика-анкета и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, согласие на обработку персональных данных).

Дополнительно руководителем организации должна быть подготовлена и направлена справка-характеристика на специалиста-метролога, принимающего участие в конкурсе.

Оценка представленных документов проводится оргкомитетом конкурса по следующим критериям: вклад в общие вопросы развития метрологической службы в организации; участие во внедрении усовершенствованных методов и средств метрологического обслуживания; общее состояние метрологических работ на предприятии по обеспечению единства измерений; состояние рационализаторской работы в области метрологии и участие в этой работе конкурсанта; участие в научных и практических разработках; перечень опубликованных статей по вопросам метрологии; другие характеристики, отражающие деятельность специалиста в области прикладной метрологии.

Победителями (I место) и призерами (II и III места) конкурса признаются конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов. Их награждение проводится в торжественной обстановке в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню метрологии, отмечаемому 20 мая.

Итоги конкурса публикуются на официальных сайтах Госстандарта (gosstandart.gov.by) и БелГИМ (belgim.by), а также в научно-техническом журнале «Метрология и приборостроение».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
валюта курс
EUR 3.0156
USD 2.8374
RUB 3.7589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0165 +0.0074
USD 2.8345 -0.0029
RUB 3.7632 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9920 3.0050
USD 2.8150 2.8240
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 07.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0670
EUR/RUB 79.0000 105.3000
USD/RUB 74.5000 98.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте