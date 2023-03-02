За сутки количество грузовиков на въезд в Литву увеличилось в 2 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). За сутки сопредельная сторона оформила 26% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»). Сопредельная сторона пропустила всего 35% легкового транспорта.