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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ЛИТВУ ИЗ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА


10:50 07.03.2023

За сутки количество грузовиков на въезд в Литву увеличилось в 2 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»). За сутки сопредельная сторона оформила 26% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест»). Сопредельная сторона пропустила всего 35% легкового транспорта.
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