ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНО 2,0 МЛН РУБЛЕЙ

10:45 07.03.2023 Налоговыми инспекциями Витебской области в январе 2023 года в принудительном порядке в бюджет взыскано 2,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это составляет 0,7% общих поступлений области, в том числе 1,7 млн. рублей – дебиторской задолженности.