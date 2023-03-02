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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНО 2,0 МЛН РУБЛЕЙ
10:45 07.03.2023
Налоговыми инспекциями Витебской области в январе 2023 года в принудительном порядке в бюджет взыскано 2,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, это составляет 0,7% общих поступлений области, в том числе 1,7 млн. рублей – дебиторской задолженности.
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