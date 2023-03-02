Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта 2023 года, по предварительным данным, составили $7,7695 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального банка Беларуси.

Таким образом, в феврале 2023 года золотовалютные резервы снизились на $373,3 млн после роста в январе на $213,3 млн.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.