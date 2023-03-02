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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОСТРОЕВ В БЕЛАРУСИ ЗА 2021-2022 ГОДЫ СОКРАТИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА
09:37 07.03.2023
За 2021-2022 годы динамика сокращения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства в стране резко улучшилась.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, проводимая совместно с регионами работа позволила сократить количество таких объектов более чем в 2 раза.
За прошедшие два года выполнено 72,5% от запланированных региональных (включая отраслевых) мероприятий по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства на пятилетку, в том числе с учетом опережения на 105,6% выполнены мероприятия только за 2021-2022 годы.
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