|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД-ЗАКОЛЬЦОВКУ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОД ВИТЕБСКОМ
09:26 07.03.2023
Новый газопровод-закольцовку ввели в эксплуатацию под Витебском. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, проект реализован персоналом УП «Витебскоблгаз»с использованием системы «СТОП-газ» - без отключения потребителей от газоснабжения.
Новый газопровод протяженностью 14 км соединил газораспределительные станции «Витебск-1» и «Шумилино».
Строительство объекта позволит повысить надежность газоснабжения промышленных предприятий, социальных объектов и населения Витебского и Шумилинского районов, а также создаст дополнительные возможности для подключения новых потребителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
Курсы в банках
на 07.03.2023
Конвертация в банках
на 07.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте