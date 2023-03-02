ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД-ЗАКОЛЬЦОВКУ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОД ВИТЕБСКОМ

09:26 07.03.2023 Новый газопровод-закольцовку ввели в эксплуатацию под Витебском. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. Согласно информации, проект реализован персоналом УП «Витебскоблгаз»с использованием системы «СТОП-газ» - без отключения потребителей от газоснабжения. Новый газопровод протяженностью 14 км соединил газораспределительные станции «Витебск-1» и «Шумилино». Строительство объекта позволит повысить надежность газоснабжения промышленных предприятий, социальных объектов и населения Витебского и Шумилинского районов, а также создаст дополнительные возможности для подключения новых потребителей.