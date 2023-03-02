Продажи новых легковых автомобилей в феврале выросли на 25% по отношению к январю 2023 года и составили 945 единиц. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Однако, если сравнивать продажи февраля с аналогичным периодом 2022 года, картина куда менее оптимистичная, как в абсолютных (-2148 шт.), так и в относительных (-69,45%) величинах.

Если говорить о суммарных продажах новых легковых машин в первые месяцы 2023 года, то за январь-февраль они составили 1701 автомобиль, что на 3662 единицы меньше, чем было продано за аналогичный период в 2022 году.

Лидер продаж новых легковых авто в Беларуси - машины марки Geely, которых в феврале было продано 658 экземпляров. На втором месте – новые LADA, на третьем – Audi.

Несмотря на то, что в феврале доля Geely на рынке новых легковых автомобилей снизилась с 71,8% до 69,6%, китайско-белорусский бренд по-прежнему делает основные объемы продаж в Беларуси.

В БАА отмечают, что количество активных игроков на рынке новых легковых автомобилей по-прежнему оставляет желать лучшего. Если в январе новые легковые машины белорусам продавали 11 автомобильных брендов, то в феврале их стало на один меньше.

Тем не менее уже в третьем квартале 2023 года на белорусском рынке новых легковых автомобилей могут появиться новые игроки, приход которых увеличит как количество брендов, так и количество предлагаемых потенциальным покупателям моделей.