ЭКОНОМИКА РБ

НА АЗС БЕЛАРУСИ С 7 МАРТА ПОДЕШЕВЕЕТ ТОПЛИВО

18:27 06.03.2023 Уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС Беларуси с 7 марта 2023 года подешевеет на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро – 2,35 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,45 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,67 рубля, дизельного топлива – 2,45 рубля.