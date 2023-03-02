|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ С 7 МАРТА ПОДЕШЕВЕЕТ ТОПЛИВО
18:27 06.03.2023
Уровень предельных (максимальных) розничных цен на АЗС Беларуси с 7 марта 2023 года подешевеет на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена автомобильного бензина составит АИ-92-К5-Евро – 2,35 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,45 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,67 рубля, дизельного топлива – 2,45 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
Курсы в банках
на 06.03.2023
Конвертация в банках
на 06.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте