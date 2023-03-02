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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ПАКИСТАНЕ
18:09 06.03.2023
Беларусь представит научно-технические и инновационные разработки на международной выставке International Trade and Industry Fair, которая пройдет 10-12 марта в Карачи (Пакистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве образования, посетителям будет представлено 39 разработок белорусских ученых из семи научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Минобразования.
Среди наиболее интересных разработок – электронная керамика и изделия на ее основе от НПЦ НАН Беларуси по материаловедению.
На выставке будут представлены микро- и нанотехнологии супертонкого магнитно-абразивного полирования (БНТУ).
В числе любопытных разработок – поглотитель электромагнитных волн (БГУ).
БГТУ представит термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов.
Организатор коллективного раздела - Государственный комитет по науке и технологиям, выставочный оператор – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
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