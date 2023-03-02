Беларусь представит научно-технические и инновационные разработки на международной выставке International Trade and Industry Fair, которая пройдет 10-12 марта в Карачи (Пакистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве образования, посетителям будет представлено 39 разработок белорусских ученых из семи научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Минобразования.

Среди наиболее интересных разработок – электронная керамика и изделия на ее основе от НПЦ НАН Беларуси по материаловедению.

На выставке будут представлены микро- и нанотехнологии супертонкого магнитно-абразивного полирования (БНТУ).

В числе любопытных разработок – поглотитель электромагнитных волн (БГУ).

БГТУ представит термостойкие керамические материалы для тепловых агрегатов.

Организатор коллективного раздела - Государственный комитет по науке и технологиям, выставочный оператор – Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.