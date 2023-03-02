ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОЯСНИЛИ ВОПРОСЫ ПО ВЫПЛАТЕ «ОТПУСКНЫХ» ЗА ТРУДОВОЙ ОТПУСК


18:01 06.03.2023

Министерство труда и социальной защиты прояснило вопросы по выплате «отпускных» за трудовой отпуск.

Как сообщает ведомство, срок выплаты - не позднее чем за 2 дня до начала отпуска. При этом между днем выплаты отпускных и днем начала отпуска должно быть как минимум два календарных дня.

В Трудовом кодексе установлен крайний срок выплаты отпускных. Отпускные могут быть выплачены и ранее.

Предусмотрены дополнительные выплаты к отпуску, например единовременная выплата на оздоровление.

В случаях, предусмотренных законодательством, наниматель при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части – при предоставлении одной из частей отпуска) обязан произвести работнику единовременную выплату на оздоровление в размере, определяемом законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Продолжительность основного отпуска составляет не менее 24 календарных дней.

К основному отпуску могут быть присоединены следующие дополнительные отпуска: поощрительный, как стимулирующая мера, в том числе для работающих по контракту, за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за продолжительный стаж работы, за ненормированный рабочий день.

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, отпускных, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя, влекут на должностное лицо нанимателя наложение штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин (ч. 3 ст. 10.12 КоАП), а также могут явиться основанием для досрочного расторжения срочного трудового договора (контракта) за нарушение нанимателем законодательства о труде с выплатой выходного пособия в размере не менее 2-недельного среднего заработка (ст. 41, ч. 2 ст. 48 ТК) либо минимальной компенсации в размере не менее трех среднемесячных заработных плат (ст. 261-5 ТК).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2023
валюта курс
EUR 2.9977
USD 2.8254
RUB 3.7542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0030 -0
USD 2.8247 +0.0149
RUB 3.7515 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9950 3.0070
USD 2.8170 2.8250
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0610 1.0640
EUR/RUB 79.5000 104.5000
USD/RUB 74.5000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте