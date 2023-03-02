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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОЯСНИЛИ ВОПРОСЫ ПО ВЫПЛАТЕ «ОТПУСКНЫХ» ЗА ТРУДОВОЙ ОТПУСК
18:01 06.03.2023
Министерство труда и социальной защиты прояснило вопросы по выплате «отпускных» за трудовой отпуск.
Как сообщает ведомство, срок выплаты - не позднее чем за 2 дня до начала отпуска. При этом между днем выплаты отпускных и днем начала отпуска должно быть как минимум два календарных дня.
В Трудовом кодексе установлен крайний срок выплаты отпускных. Отпускные могут быть выплачены и ранее.
Предусмотрены дополнительные выплаты к отпуску, например единовременная выплата на оздоровление.
В случаях, предусмотренных законодательством, наниматель при предоставлении трудового отпуска (а при разделении его на части – при предоставлении одной из частей отпуска) обязан произвести работнику единовременную выплату на оздоровление в размере, определяемом законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором.
Продолжительность основного отпуска составляет не менее 24 календарных дней.
К основному отпуску могут быть присоединены следующие дополнительные отпуска: поощрительный, как стимулирующая мера, в том числе для работающих по контракту, за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за продолжительный стаж работы, за ненормированный рабочий день.
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, отпускных, иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя, влекут на должностное лицо нанимателя наложение штрафа в размере от 4 до 50 базовых величин (ч. 3 ст. 10.12 КоАП), а также могут явиться основанием для досрочного расторжения срочного трудового договора (контракта) за нарушение нанимателем законодательства о труде с выплатой выходного пособия в размере не менее 2-недельного среднего заработка (ст. 41, ч. 2 ст. 48 ТК) либо минимальной компенсации в размере не менее трех среднемесячных заработных плат (ст. 261-5 ТК).
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