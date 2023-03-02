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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ BREMOR СНИЗИЛА ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ
17:40 06.03.2023
Компания BREMOR на 25% снизила цены на продукты в честь своего 25-летия.
Юбилейное промо коснулось норвежской сельди, икры, пельменей, намазок и мороженого в магазинах «Санта» по всей стране.
В один день стали дешевле 25 продуктов – и все на 25%. Среди них – норвежская сельдь «Матиас», пельмени «Бабушка Аня», скумбрия, икра и крабовые палочки «Санта Бремор». Также подешевели салаты «Самое время», пасты «Антарктик Криль» и «Кальмар в сливочном соусе». То же самое касается мороженого «ТОП», «ЮККИ» и Soletto.
«В этом году компании BREMOR исполняется 25 лет. Отсюда символичное число 25 в скидках и количестве продуктов. Обычно юбилеи важны для тех, кто их отмечает. Но нам важно, чтобы это событие разделили с нами потребители. Вот уже 25 лет мы следуем нашей миссии: выпускаем вкусные и качественные продукты, чтобы делать жизнь людей лучше», – отметили в компании BREMOR.
На четверть дешевле продукты будут в продаже до 31 марта. По юбилейным ценам их можно найти в магазинах «Санта» по всей стране.
Снижение цен на продукты приурочено к 25-летию BREMOR. История компании началась с производства атлантической сельди, а сегодня это один из крупнейших в Восточной Европе мультикатегорийных производителей продуктов питания.
В конце 2021 года компания провела ребрендинг. Текущий бренд и название BREMOR объединяет все сферы деятельности – от производства до экологических инициатив и социальных проектов. BREMOR, как производитель продуктов питания, объединяет такие популярные торговые марки, как «Санта Бремор», «Самое время», «Бабушка Аня», «ТОП», «ЮККИ», Soletto и др.
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