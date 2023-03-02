По итогам прошедших в Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете, Гомельском государственном медицинском университете и Гродненском государственном медицинском университете туров олимпиад для старшеклассников, без вступительных испытаний в эти медуниверситеты могут быть зачислены 98 победителей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в феврале в трех медуниверситетах страны впервые прошли университетские олимпиады, победители которых (дипломы I, II, III степени) получили право зачисление без вступительных испытаний.

Олимпиады прошли по учебным предметам «Биология» (ВГМУ, ГомГМУ, ГрГМУ) и «Химия» (ВГМУ). Всего для участия в олимпиадах прошли регистрацию 3 163 учащихся XI классов учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Предварительный этап прошел в форме тестирования: в ГомГМУ и ГрГМУ – дистанционно, в ВГМУ – очно. Заключительный этап предполагал выполнение олимпиадных заданий в письменном виде. В нем приняли участие 400 человек. В итоге обладателями дипломов I, II, III степени стали 98 человек.

Планируется, что награждение победителей пройдет в торжественной обстановке и будет сопровождаться вручением дипломов, а также выдачей извещения о рекомендации к зачислению в число студентов.

Внутренняя олимпиада стала новшеством приемной кампании – она закреплена новой редакцией Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденной Лукашенко.