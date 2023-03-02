Реализация Любанским райпо в сентябре 2022 г. в Казахстан мяса крупного рогатого скота (говядины) в количестве 20 тонн осуществлялась по ценам ниже предельных минимальных цен, установленных постановлением Минсельхозпрода № 92 от 7 сентября 2022 г. Этот факт установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, экономическим судом Минской области вынесены постановления по части второй статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности должностного лица в виде штрафа в размере 2 базовых величин и юридического лица - в виде штрафа в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, что составляет 32, 5 тыс. рублей.

Постановления суда вступили в законную силу.