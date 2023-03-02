Новые ЭЗС в сети Evika появились в Минске (ул. Слесарной, 18 и ул. Асаналиева, 42а).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», это однопостовые станции мощностью 22 кВт, обеспечивающие полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов.

Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA, которое доступно для скачивания в App Store и в Google play. С помощью приложения можно узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий, а также найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут.

Стоимость услуги – 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.

Белтелеком планирует масштабировать сеть ЭЗС по всей стране. Новые зарядные комплексы будут появляться в Минске, Бресте, Солигорске и других городах. Для удобства пользователей станции располагаются в спальных районах, возле офисов и бизнес-центров.

Со всеми адресами электрозарядных станций Evika! Можно ознакомиться здесь.