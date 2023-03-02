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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1847,2 В МЕСЯЦ


15:08 06.03.2023

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Гродненской области в IV квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1847,2 в месяц (в III квартале 2022 года - Br1812,6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1747,3 в месяц, из которых Br1319,1 (75,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,5%, на покупку непродовольственных товаров – 37,2%, на оплату услуг – 21,2%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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