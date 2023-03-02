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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ОКТЯБРЕ 2023 ГОДА
14:46 06.03.2023
Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. Об этом сообщил сегодня на совещании по вопросам Белорусской атомной электростанции министр энергетики Виктор Каранкевич.
В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока.
«В апреле-сентябре будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации. Готовность к сдаче АЭС в целом в соответствии с программами ввода в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года», - рассказал министр.
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