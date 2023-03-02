Инвестиции в объеме Br105 млн намерены вложить в основной капитал в Буда-Кошелевском районе в 2023 году. Темп роста к уровню 2022 года ожидается 170,9%. Такие цифры озвучил на аппаратном совещании в облисполкоме заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко.

Gпо его словам, основные объемы вложений в районе ожидаются в сельском хозяйстве - Br84,8 млн. Например, вблизи деревни Теклевка запланировано строительство площадки по откорму цыплят-бройлеров РУП "Белоруснефть-Особино". Неподалеку от Прибора будет возведена МТФ ОАО "Николаевка".

Ключевой бизнес-идеей в сфере промышленности председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник назвал проект СП "Амипак" по организации производства упаковки для увеличения сроков хранения молочной и других видов продуктов питания.