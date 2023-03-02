В Беларуси объявлен конкурс на соискание премий Национальной академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, учреждены восемь премий за лучшую научную работу в области физико-математических наук, информационных технологий, физико-технических и технических наук, химических наук и наук о Земле, биологических, медицинских, гуманитарных и социальных, а также аграрных наук.

Соискателями премий НАН Беларуси могут быть граждане Беларуси – отдельные ученые или коллективы ученых (не более трех человек), опубликовавшие результаты исследований в монографиях, циклах статей в ведущих научных журналах, выполнивших разработки, практическая реализация которых в совокупности отражает решение значительной научной и/или практической проблемы.

Выдвигаемая на соискание премии НАН Беларуси работа должна быть выполнена и ее результаты опубликованы за последние пять лет. В особых случаях допускается включение в цикл более ранних, наиболее важных, тематически связанных с работой публикаций и других результатов исследований. Авторефераты и рукописи диссертационных работ в состав материалов на конкурс не включаются.

Право выдвижения работ на соискание премий НАН Беларуси имеют академики и члены-корреспонденты НАН Беларуси (по своей специальности), ученые и научно-технические советы организаций Академии наук. Работа может быть выдвинута учеными или научно-техническими советами других организаций Республики Беларусь, в том числе учреждений высшего образования или их факультетов, совместно с ученым или научно-техническим советом организации НАН Беларуси.

Ознакомиться с информацией более подробно можно на сайте НАН Беларуси.