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ЭКОНОМИКА РБ


В REALT РАССКАЗАЛИ О СИТУАЦИИ С ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В НАЧАЛЕ ГОДА


13:43 06.03.2023

Зима традиционно является периодом низкой активности на рынке загородной недвижимости. Предложение и покупательская активность снижаются вплоть до начала весны. Тем не менее число объектов в базе Realt за январь почти не изменилось: снижение составило всего 0,1%, а их общее количество по-прежнему остается около отметки в 7,9 тысяч.

Как сообщает Realt, объем предложения сократился не так сильно за счет роста числа объявлений о продаже современных (построенных после 2010 года), а также недостроенных домов. Первых за месяц стало больше сразу на 23%, вторых — на 2%. В остальных сегментах прослеживалось снижение. Наиболее заметное — у дач (минус 1,3% в сравнении с декабрем).

С учетом опыта прошлых лет можно предположить, что следующие 2 месяца число объектов на рынке загородной недвижимости будет расти.

В разрезе направлений динамика была разнонаправленной. Существеннее остальных снизилось число объявлений о продаже объектов на Брестском — минус 2,4%. Чуть менее (минус 1,3%) — на Раковском. В то же время наибольший рост предложения отмечался на Молодечненском направлении — плюс 3%.

В начале года спрос на загородную недвижимость традиционно остается на низком уровне. В Минском районе в сравнении с декабрем купили на 28% объектов меньше, в близлежащих районах — на 26%.

В аналогичный месяц предыдущего года количество заключенных сделок в Минском районе было на 17% больше.

Что касается средних цен, то их снижение наблюдалось практически по всем типам объектов. Существеннее всего подешевели за месяц «старые» (-2,5%) и современные (-1,2%) дома, в то время как дачи, напротив, за месяц стали на 2% дороже.

За год существеннее всего подорожали дачи (+15%) и участки (+14%). «Старые» и современные дома, напротив, стали дешевле на 4% и 1% соответственно. И только недостроенные дома не изменились в цене.

В черте Минска предложение домов также показало отрицательную динамику: за месяц чисто объектов сократилось почти на 3%. В то же время средняя цена на дома в столице увеличивается шестой месяц подряд и за январь выросла еще на 1%. На данный момент стоимость «квадрата» составляет $1108.
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