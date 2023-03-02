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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ МЫЛА НА 750 ТЫС. РУБЛЕЙ


13:06 06.03.2023

Стоимость партии мыла торговой марки DOVE в ассортименте при ввозе на территорию Евразийского экономического союза занизили в 12 раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре грузовика Mercedes, принадлежащего польскому перевозчику.

По документам, представленным к оформлению, общая стоимость партии мыла, перемещаемого в грузовом отсеке автомобиля, составляла более 60 тыс. рублей. При проверке установлена фактическая стоимость товара, которая оказалась в разы больше - порядка 750 тыс. рублей.

Предоставление недостоверных сведений позволило бы занизить размер подлежащих уплате таможенных платежей на 44 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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