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ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS
12:51 06.03.2023
Дата-центр beCloud успешно прошел ежегодный аудит и подтвердил соответствие международному стандарту безопасности индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), сертификационный аудит проводился в категории «физическая безопасность» и подтвердил полное соответствие используемых практик, документированных процедур и применяемых технических средств в комплексной системе безопасности Республиканского центра обработки данных (РЦОД) требованиям стандарта.
Наличие сертификата PCI DSS – важный критерий при выборе центра обработки данных для организаций, которые работают с крупными платежными системами, ведь соблюдение требований PCI DSS является для них обязательным.
Международный стандарт PCI DSS регламентирует вопросы обеспечения безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Он включает 12 детализированных категорий требований и предполагает ежегодную сертификацию – подтверждение соответствия критериям стандарта.
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