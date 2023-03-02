Экономический эффект от работы БелАЭС составил более $400 млн. Такую цифру озвучил сегодня Лукашенко на совещании, на котором рассматривались вопросы строительства и эксплуатации атомной станции.

По его словам, с момента включения первый блок БелАЭС выработал уже более 12,5 млрд кВтч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны более $400 млн.

«Результат неплохой для начала», - оценил он.

Он также обратил внимание на приоритетность радиационной безопасности и надежность эксплуатации атомной станции.

«Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа», - заявил Лукашенко.