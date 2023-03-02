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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РАБОТЫ БЕЛАЭС СОСТАВИЛ БОЛЕЕ $400 МЛН
12:02 06.03.2023
Экономический эффект от работы БелАЭС составил более $400 млн. Такую цифру озвучил сегодня Лукашенко на совещании, на котором рассматривались вопросы строительства и эксплуатации атомной станции.
По его словам, с момента включения первый блок БелАЭС выработал уже более 12,5 млрд кВтч, что позволило заместить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны более $400 млн.
«Результат неплохой для начала», - оценил он.
Он также обратил внимание на приоритетность радиационной безопасности и надежность эксплуатации атомной станции.
«Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа», - заявил Лукашенко.
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