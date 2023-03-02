В новом урологическом корпусе четвертой горбольницы подходят к завершению общестроительные работы: на 6-9 этажах они выполнены на 90%, на первых пяти – более 80%. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

«Выложены все внутренние перегородки, помещения, где будет установлена гамма-камера и другое рентгеноборудование, обшиты защитными свинцовыми листами, в некоторых применена баритовая штукатурка. Выполнены также черновые отделочные работы. Скоро строители приступят к чистовой отделке помещений операционно-реанимационных блоков, диагностических отделений, в том числе радиоизотопной диагностики, секции гемодиализа. Стены здесь будут облицованы широкоформатной плиткой, смонтированы подвесные потолки из гипсокартона», - говорится в сообщении.

В палатных отделениях (6-9 этажи) идет укладка гомогенного напольного покрытия и выполняется финишная покраска стен. На этажи поднимается мебель, которую расставят в палатах после завершения всех отделочных работ.

«Сейчас на объекте в основном задействованы отделочники. Ведутся также работы по соединению строящегося урологического корпуса с действующим посредством коридоров, осуществляется корректировка коммуникаций рентген-кабинетов с учетом технических характеристик закупленного оборудования», - рассказал прораб генподрядного УСР ОАО «Стройтрест № 1» Иван Реут.