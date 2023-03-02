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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОТМЕЧАЕТ РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ, КРОМЕ СФЕРЫ IT
10:57 06.03.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) в еженедельном макрообзоре отмечает рост реальной зарплаты в Беларуси в январе 2923 года, кроме сферы IT.
«Реальная заработная плата в Беларуси в январе выросла на 1,6% г/г. Существенным фактором стало повышение заработной платы в бюджетной сфере на 1,8% г/г из-за увеличения базовой ставки. Параллельно рост реальной заработной платы отмечается почти по всем видам экономической деятельности. Исключение — сфера информационных технологий, падение реальной заработной платы в которой составило 10,3% г/г», - говорится в обзоре.
В нем отмечается, что здесь ключевой причиной является сокращение индустрии в целом и релокация сотрудников.
«В целом формирующийся тренд повышения реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление», - считают аналитики ЕАБР.
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