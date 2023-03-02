«Санта Ритейл» открыла после перезапуска самый большой «Виталюр» на Московском шоссе, 4А (9 км).

На 2000 квадратных метрах торговых площадей огромный выбор рыбы (охлажденной, копченной, глубокой заморозки, а еще разделанной и зажаренной на углях), морепродуктов, мяса (охлажденного, вяленого, копченого, приготовленного на гриле), свежих фруктов и овощей, молочной продукции.

Здесь также представлена продукция собственного производства: кулинария и выпечка, горячие пиццы. Работает пиццерия, коптильня, суши-бар и кондитерская.

Магазин открылся 5 марта с полной ассортиментной загрузкой. В рыбном отделе предлагают различные виды замороженной, охлажденной и копченой рыбы из разных ценовых сегментов.

В специально выделенной фуд-зоне «Фиш-бара» выбранные охлажденные рыбные стейки или даже целую понравившуюся рыбу на глазах бесплатно почистят и замаринуют в выбранном покупателем соусе, сразу пожарят на углях в течение 15-20 минут и упакуют в термоконтейнер, который способен сохранить готовое блюдо теплым до 2 часов.

В секции с морепродуктами широкий выбор мидий, креветок и стейков из красной рыбы по очень хорошим ценам. В мясном отделе – охлажденная свинина, говядина и птица: курица, утка и индейка.

В магазине есть собственная коптильня, где ежедневно готовят копченое мясо, рыбу, морепродукты и курицу.

Значительно вырос ассортимент кулинарии: в супермаркете готовят разнообразные салаты, полуфабрикаты, блинчики, запеканки, соленья и маринады. В собственной пиццерии готовят горячую вкусную пиццу, которую можно съесть как на месте в зоне фуд-корта, так и забрать с собой.

Словом, ассортимент продукции собственного производства поможет каждой хозяйке сэкономить время на готовку и накормить свою семью быстро, вкусно и разнообразно.

На кофе-поинте бариста предложит натуральный кофе из рожковой кофе-машины, к которому прекрасно подойдут теплые и ароматные круассаны, маффины и кексы из собственной пекарни магазина.

Помимо кондитерских изделий – всем полюбившихся тортов «Изумрудный» (прежнее название «Мохито») и «Лакомый орешек» – в пекарне «Виталюр» готовят и ремесленные хлеба на заквасках без консервантов и стабилизаторов, темные и белые.

В «Виталюре» действуют все скидки и акции сети «Санта», в том числе и рекламная игра «Пора играть! Время побеждать!», в которой разыгрываются крупные денежные призы и квартиры в Минске. По программе лояльности карту «Виталюр» можно бесплатно обменять на карту «Санта».

Покупателей обслуживают 10 стационарных касс и 4 кассы самообслуживания. Работает новый-старый «Виталюр» с 9:00 до 23:00.