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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛСТАТЕ РАССКАЗАЛИ ПРО ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


10:26 06.03.2023

На конец 2022 года в Беларуси туристическую деятельность осуществляло 1203 организации, в прошедшем году их услугами воспользовалось более 2 млн организованных туристов и экскурсантов, в том числе 533,2 тыс. туристов и 1488,8 тыс. экскурсантов.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2022 году 1530,4 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 1401,8 тыс. человек.

В 2022 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 348,6 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 143 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Республики Беларусь в 2022 году составила 8 дней, иностранного туриста в Беларуси – 5 дней.

В 2022 году в республике действовало 592 гостиницы и аналогичных средства размещения, их услугами воспользовалось 1898,8 тыс. человек, из них 1101,4 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2022 году 474 санаторно-курортных, оздоровительных организации и других специализированных средства размещения обслужили 934,2 тыс. человек, из них 785 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2022 году число субъектов агроэкотуризма составило 3043 единицы, их услугами воспользовалось 559,8 тыс. человек, из них 540,5 тыс. человек – граждан Беларуси.
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