ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСЬ РЕАЛИЗУЕТ КОНЦЕПЦИЮ "РАЗВОРОТА НА ВОСТОК"


09:13 06.03.2023

Во внешней торговле Беларусь реализует концепцию "разворота на Восток". Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на заседании коллегии Минэкономики, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год.

"Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача - выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север - Юг". Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу", - рассказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его с ловам, "принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с нашими ключевыми партнерами - Китаем и СНГ. Задача - выйти на подписание международных договоров уже в этом году.

Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном".

Министр предложил алгоритм наращивания экспорта в КНР до $2,2 млрд, инициировал разработку концепции развития парка «Великий камень» с учетом поставленной задачи по объединению промышленной политики Беларуси, России и Китая на его платформе, и обозначил необходимость поиска альтернативы западным финансовым институтам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2023
валюта курс
EUR 2.9977
USD 2.8254
RUB 3.7542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0030 -0
USD 2.8247 +0.0149
RUB 3.7515 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9900 2.9990
USD 2.8160 2.8240
RUB 2.8000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 79.5000 104.5000
EUR/USD 1.0600 1.0625
USD/RUB 74.5000 99.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте