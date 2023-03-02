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ЭКОНОМИКА РБ
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛАРУСЬ РЕАЛИЗУЕТ КОНЦЕПЦИЮ "РАЗВОРОТА НА ВОСТОК"
09:13 06.03.2023
Во внешней торговле Беларусь реализует концепцию "разворота на Восток". Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на заседании коллегии Минэкономики, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год.
"Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача - выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север - Юг". Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу", - рассказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
По его с ловам, "принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с нашими ключевыми партнерами - Китаем и СНГ. Задача - выйти на подписание международных договоров уже в этом году.
Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном".
Министр предложил алгоритм наращивания экспорта в КНР до $2,2 млрд, инициировал разработку концепции развития парка «Великий камень» с учетом поставленной задачи по объединению промышленной политики Беларуси, России и Китая на его платформе, и обозначил необходимость поиска альтернативы западным финансовым институтам.
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