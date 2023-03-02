Во внешней торговле Беларусь реализует концепцию "разворота на Восток". Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на заседании коллегии Минэкономики, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год.

"Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача - выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север - Юг". Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу", - рассказал Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его с ловам, "принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с нашими ключевыми партнерами - Китаем и СНГ. Задача - выйти на подписание международных договоров уже в этом году.

Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном".

Министр предложил алгоритм наращивания экспорта в КНР до $2,2 млрд, инициировал разработку концепции развития парка «Великий камень» с учетом поставленной задачи по объединению промышленной политики Беларуси, России и Китая на его платформе, и обозначил необходимость поиска альтернативы западным финансовым институтам.