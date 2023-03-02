РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 8 марта.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, выплата пенсий и пособий за 8 марта 2023 года в объектах почтовой связи Витебска, Могилева и Минска начнется с 6 марта.

В объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей выплата пенсий и пособий будет осуществляться 7 марта.

8 марта 2023 года будут функционировать только дежурные объекты почтовой связи.