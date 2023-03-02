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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ ЗА 8 МАРТА
18:00 03.03.2023
РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 8 марта.
Как сообщает Telegram-канал предприятия, выплата пенсий и пособий за 8 марта 2023 года в объектах почтовой связи Витебска, Могилева и Минска начнется с 6 марта.
В объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей выплата пенсий и пособий будет осуществляться 7 марта.
8 марта 2023 года будут функционировать только дежурные объекты почтовой связи.
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