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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГТК БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ 4 МАРТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ
17:13 03.03.2023
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Андрей Большаков 4 марта 2023 года проведет прямую линию по вопросам функционирования пунктов пропуска на границе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, он ответит на вопросы, касающиеся ситуации на таможенной границе, функционирования пунктов пропуска, закрытия отдельных из них сопредельными странами, переориентации транспортных потоков.
Звонки будут приниматься с 09:00 до 12:00 по номеру телефона (8-017) 218-90-00.
В соответствии с законодательством при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать ФИО и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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