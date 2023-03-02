Заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Андрей Большаков 4 марта 2023 года проведет прямую линию по вопросам функционирования пунктов пропуска на границе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, он ответит на вопросы, касающиеся ситуации на таможенной границе, функционирования пунктов пропуска, закрытия отдельных из них сопредельными странами, переориентации транспортных потоков.

Звонки будут приниматься с 09:00 до 12:00 по номеру телефона (8-017) 218-90-00.

В соответствии с законодательством при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать ФИО и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).