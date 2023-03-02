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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИТ СТО НОВЫХ ГАЗОВЫХ АВТОБУСОВ НА САХАЛИН
16:57 03.03.2023
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставит для Южно-Сахалинска сто работающих на газомоторном топливе автобусов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первая партия в количестве 27 единиц (15 автобусов МАЗ 203 и 12 — МАЗ 206) уже отправилась из Москвы на Сахалин железнодорожным транспортом.
Планируется, что на городские маршруты Южно-Сахалинска пассажирский транспорт поставят к майским праздникам.
Всего МАЗ изготовит для Южно-Сахалинска сто автобусов. Оставшуюся часть пассажирской техники планируется отправить в течение марта-апреля.
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