ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» поставит для Южно-Сахалинска сто работающих на газомоторном топливе автобусов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первая партия в количестве 27 единиц (15 автобусов МАЗ 203 и 12 — МАЗ 206) уже отправилась из Москвы на Сахалин железнодорожным транспортом.

Планируется, что на городские маршруты Южно-Сахалинска пассажирский транспорт поставят к майским праздникам.

Всего МАЗ изготовит для Южно-Сахалинска сто автобусов. Оставшуюся часть пассажирской техники планируется отправить в течение марта-апреля.