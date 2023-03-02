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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ МИНЗДРАВА РАЗЪЯСНИЛИ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАДБАВКАМИ ПО КОНТРАКТУ
15:38 03.03.2023
Специалисты Минздрава разъяснили некоторые вопросы, связанные с надбавками по контракту.
В частности, отмечается, что надбавка за сложность и напряженность работы (максимальными размерами не ограничена) устанавливается работникам бюджетных организаций в зависимости от их личного вклада в повышение эффективности деятельности бюджетной организации. Эта надбавка может устанавливаться как при работе по основной должности, так и при работе сверх нормы рабочего времени, т. е. за время «дежурств», в том числе выполненных в порядке заместительства отсутствующего работника.
Перечень работников, которым устанавливается надбавка за сложность и напряженность работы, конкретный размер и порядок ее выплаты определяют руководители бюджетных организаций по согласованию с профсоюзами в Положении (неотъемлемой части коллективного договора). Для рассмотрения вопроса об установлении надбавки на время «дежурств» следует обратиться в комиссию по оплате труда, которая создается в каждой бюджетной организации, с аргументированными обоснованиями сложности и напряженности работы.
Надбавку по контракту (не более 50% оклада) устанавливает работнику наниматель (руководитель бюджетной организации) при заключении контракта. «Не более 50%» означает, что надбавка может быть установлена нанимателем в любом размере, но не должна превышать 50% оклада.
Обязанность устанавливать работнику надбавку в размере 50% оклада, одинаковый ее размер всем работникам организации (структурного подразделения), а также критерии установления трудовым законодательством не определены. Надбавка устанавливается в пределах средств, предусмотренных на оплату труда на соответствующий календарный год.
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