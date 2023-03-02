Перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай составили порядка 120 тыс. контейнеров в ДФЭ и выросли в 5 раз. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании коллеги Минтранса.

По его словам, в сфере международных автоперевозок грузов увеличилось количество двусторонних перевозок в Россию. Также они стали активнее выполняться в страны Закавказья, Центральной Азии, Иран и Турцию, начали осуществляться перевозки из Китая.

«Решение правительства о перемещении по территории Беларуси грузовых автомобилей и тягачей Евросоюза только до установленных мест перегрузки и перецепки, способствовало обеспечению белорусских перевозчиков транспортной работы, переориентации на рынок ЕАЭС и азиатского региона», - сказал министр.

Договоренность с Россией об отмене категорийности разрешений в/из третьих стран также упростила выполнение перевозок грузов. Это решение обеспечило рост выполняемых белорусскими автомобильными перевозчиками перецепок и перегрузок в специально установленных местах. Количество таких перецепок и перегрузок в/из России выросло с 7,5 тысяч в августе до 11 тысяч в декабре 2022 года.

С октября 2022 года Транспортной инспекцией начали оформляться разрешения на международную перевозку грузов по территории Беларуси для автомобильных перевозчиков ЕС, в связи с имеющимися трудностями в получении белорусских разрешений в своих странах. За период действия данной нормы в 2022 году оформлено свыше 28 тыс. разрешений Беларуси.

Кроме того, за прошлый год получено свыше 22 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом от 9 государств. Получено и 1 тыс. бланков китайских разрешений, которые успешно использовались белорусскими перевозчиками. Достигнуты договоренности об отмене разрешительной системы с Ираном, Кыргызстаном, Сирией и Узбекистаном.

По воздушному транспорту ежемесячные объемы грузовой работы начали увеличиваться с августа 2022 года. Для водного транспорта потеря международных перевозок в Украине послужила толчком для наращивания объемов внутри республики.

Пассажирский транспорт второй год подряд показывает положительные результаты – пассажирооборот вырос на 4% к 2021 году. Проведена оптимизация свыше 2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. В целях обновления подвижного состава в 2022 году приобретено 245 единиц транспорта при плане 167.

Деятельность гражданской авиации была направлена на переориентацию маршрутной сети. Авиакомпанией «Белавиа» возобновлены полеты в Казань, Екатеринбург, Дубай, открыты рейсы в Калининград, Туркменбаши, аэропорт Внуково, увеличена частота полетов в Ереван, Баку, Стамбул, Ташкент, Нур-Султан, Кутаиси, Батуми, Санкт-Петербург. Чартерные рейсы выполнялись в Египет и Турцию.

В минувшем году транспортными услугами сформировано порядка 44% общего объема экспорта услуг республики с положительным сальдо внешней торговли услугами $1,3 млрд. Объемы экспорта транспортных услуг в разы увеличились в Азербайджан, Египет, Иран, обеспечен рост в Российскую Федерацию, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Туркменистан, Турцию, Узбекистан.

В 2022 году завершена модернизация судна технического флота для выполнения путевых работ на Августовском канале. Продолжалась реализация инвестпроекта по строительству авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта «Минск», который планируется завершить в 2023 году.

В области дорожного хозяйства выполнена реконструкция и ремонт 46 дорожных сооружений на республиканских дорогах и 34 на местных. Выполнен ремонт более 800 км республиканских автодорог и 1,5 тыс. км. местных. Завершено строительство обхода городского поселка Мир, открыто движение по обходу города Могилева.