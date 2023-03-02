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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБСУДИЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
14:35 03.03.2023
В индустриальном парке «Великом камне» 2 марта 2023 года состоялся специализированный семинар «Новые технологии повышения молочной продуктивности и урожайности зерновых, а также рентабельности сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь».
Как сообщает сайт парка, в ходе семинара состоялись презентации инновационных технологий в сельском хозяйстве в области машиностроения, IT-технологий, новых сортов сельскохозяйственных культур.
Помимо этого, прошла демонстрация образцов сельскохозяйственной техники ведущих европейских производителей.
Участие в семинаре приняли руководители местных органов власти, представители машиностроительных и сельскохозяйственных предприятий Беларуси.
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