В индустриальном парке «Великом камне» 2 марта 2023 года состоялся специализированный семинар «Новые технологии повышения молочной продуктивности и урожайности зерновых, а также рентабельности сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт парка, в ходе семинара состоялись презентации инновационных технологий в сельском хозяйстве в области машиностроения, IT-технологий, новых сортов сельскохозяйственных культур.

Помимо этого, прошла демонстрация образцов сельскохозяйственной техники ведущих европейских производителей.

Участие в семинаре приняли руководители местных органов власти, представители машиностроительных и сельскохозяйственных предприятий Беларуси.