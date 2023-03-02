Двое граждан из Украины и России намеревались незаконно ввезти в Беларусь в общей сложности 356 инвестиционных монет, спрятав их под одеждой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, граждане следовали через пункт пропуска «Каменный Лог» из Литвы на рейсовом автобусе «Вильнюс-Минск».

Обнаруженные у пассажиров 3,7 кг британских, австралийских и южно-африканских инвестиционных монет стоимостью, по предварительной оценке, свыше 535 тыс. рублей изъято гродненскими таможенниками и направлено на экспертизу.

Эксперт главного управления специальных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз установил, что внешняя поверхность представленных на исследование монет изготовлена из золота и из сплава золота, которое относится к драгоценным металлам.

Не задекларировав товар, граждане рассчитывали уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму более 236 тыс. рублей.

Материалы проверки Гродненской региональной таможни направлены в Ошмянский районный отдел Следственного комитета, которым в отношении вышеуказанных граждан возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты платежей в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).