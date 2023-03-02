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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕХОСМОТР ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 118 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:56 03.03.2023
УП «Белтехосмотр» за февраль текущего года выдало 118 тыс. 483 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 4,4% меньше данного показателя за аналогичный период 2022 г. (123 тыс. 978 разрешений).
При этом из них 100 тыс. 184 разрешения (84,6% от общего количества) выдано физическим лицам.
В целом за январь-февраль 2023 г. выдано 227 тыс. 956 разрешений, что на 3,8% больше аналогичного показателя за 2022 г. (219 тыс. 665 разрешений).
В УП «Белтехосмотр» напоминают, что в соответствии с действующим законодательством с 2 марта по 30 ноября разрешается участие в дорожном движении на территории Беларуси транспортных средств, оборудованных не зимними шинами.
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