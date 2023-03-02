Финалисты конкурса «100 идей для Беларуси» представят свои разработки на Международном ИКТ форуме ТИБО-2023, который состоится 18-21 апреля в Минск-арене. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Министерстве связи и информатизации.

В ведомстве напомнили, что финал Республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялся 28 февраля в Национальной библиотеке.

Организаторы – Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по науке и технологиям и НАН Беларуси - получили около 1200 заявок на участие в конкурсе.

В финале было представлено 129 проектов. Учащиеся, студенты и молодые ученые презентовали свои проекты и защищали их перед экспертным советом.

На экспозиции наряду с разработками конкурсантов были представлены также 14 разработок финалистов и победителей проекта разных лет, внедренные в реальный сектор экономики.

По итогам защиты проектов жюри объявило 20 победителей в 10 номинациях конкурса.