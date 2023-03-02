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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» ЗА 2022 ГОД НАРАСТИЛО ЭКСПОРТ ДСП В 1,5 РАЗА, МЕБЕЛИ – В 1,8 РАЗА
11:11 03.03.2023
ОАО «Ивацевичдрев» за 2022 год нарастило экспорт ДСП в 1,5 раза, мебели – в 1,8 раза. Об этом сообщает Telegram-канал Комитет госконтроля Беларуси.
Согласно информации, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов в рамках поездки в Брестскую область посетил ОАО «Ивацевичдрев» – управляющая компания холдинга BYSPAN и изучил работу одного из крупнейших в республике производителей древесно-стружечных и ламинированных плит. Также с 2017 года здесь организовано производство мебели.
По отдельным предприятиям холдинга Василий Герасимов отметил недостаточную загрузку производственных мощностей, снижение объемов производства и экспорта продукции, рост складских запасов.
Глава контрольного ведомства обратил внимание на необходимость расширения ассортимента выпускаемой продукции и освоения новых (импортозамещающих) продуктов, востребованных на рынке, а также диверсификации экспорта.
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