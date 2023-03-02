ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1718 В МЕСЯЦ


10:43 03.03.2023

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Брестской области в IV квартале 2022 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1718 в месяц (в III квартале 2022 г.- Br1785,7).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1619,6 в месяц, из которых Br1220,6 (75,4%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,3%, на покупку непродовольственных товаров – 35,5%, на оплату услуг – 23,8%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2023
валюта курс
EUR 3.0025
USD 2.8247
RUB 3.7515
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0030 -0
USD 2.8247 +0.0149
RUB 3.7515 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 2.9950
USD 2.8150 2.8220
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0629
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.5000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте