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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВО ГОТОВО РАБОТАТЬ С ФЕРМЕРАМИ И ЗАКУПАТЬ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА – ЛЕОНИД ЗАЯЦ


10:18 03.03.2023

Государство готово работать с фермерами и закупать у них продукцию для потребностей внутреннего рынка. Об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц в рамках совещания по вопросу создания дополнительных условий обеспеченности внутреннего рынка овощной продукцией за счет фермерского сектора, которое прошло сегодня в Столине.

"Столинский район и фермерские хозяйства данного региона находятся в авангарде по производству овощей в Беларуси. Как минимум половина всех овощей производится именно в этом районе. Нам очень важно обеспечить внутренний рынок нашей страны той продукцией, которую мы закупали по импорту, - ранний картофель, ранняя капуста, морковь и так далее. В такие месяцы, как май, июнь, данную продукцию мы привозили из Южной Азии", - сказал Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, у фермеров Столинского района есть все возможности для производства этой продукции у себя.

"Поэтому мы вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Белкоопсоюзом, с другими ведомствами нашей страны прибыли сюда, чтобы на месте оценить возможность фермерских хозяйств, их потенциал, объемы по видам продукции, а также по срокам поставки, - сообщил вице-премьер. - Люди готовы поставить порядка 6 тыс. т ранней капусты, 10 тыс. т моркови, 2 тыс. т раннего картофеля и др. Эти объемы мы должны закупить у фермерских хозяйств Столинского района и предложить своим покупателям. Причем по цене гораздо дешевле, чем мы завозим по импорту. Качество нашей продукции всем известно".

Он отметил, что в целом стоит задача не только скупить продукцию у фермерских хозяйств, но также заложить ее в стабилизационные фонды.

"В Столинском районе необходимо строить хранилища. Люди говорят, что могли бы сохранить гораздо больше продукции, и по качеству она будет лучше, чем та, которую мы поставляем по импорту. Поэтому мы будем вносить такие предложения и рассмотрим возможности каждого фермерского хозяйства. Мы должны создать надежные условия для хранения и последующей реализации продукции как на внутреннем рынке, так и за пределами нашего государства", - констатировал заместитель премьер-министра.

Также будет рассмотрена возможность выделения на определенных льготных условиях кредитных ресурсов для строительства необходимого количества стеклянных теплиц. "Тем самым мы сможем заместить поставку, например, огурцов, из других стран своими отечественными и выйти на внутренний рынок в межсезонье - с ноября по апрель, когда у нас не производится в таких объемах овощная продукция", - отметил Леонид Заяц.
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