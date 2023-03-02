|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТСЯ - МИНЭКОНОМИКИ
09:24 03.03.2023
В 2022 году уровень безработицы в Беларуси в соответствии с методологией Международной организации труда снизился до 3,6% от общего числа работников. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Для сравнения ведомство приводит следующие данные: в 2021 году показатель составлял 3,9%, в 2020 году – 4%.
«Таким результатам способствовала стабильная работа экономики и управляемая ситуация на рынке труда», - отмечает пресс-служба.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2023
Курсы в банках
на 03.03.2023
Конвертация в банках
на 03.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте