В 2022 году уровень безработицы в Беларуси в соответствии с методологией Международной организации труда снизился до 3,6% от общего числа работников. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Для сравнения ведомство приводит следующие данные: в 2021 году показатель составлял 3,9%, в 2020 году – 4%.

«Таким результатам способствовала стабильная работа экономики и управляемая ситуация на рынке труда», - отмечает пресс-служба.