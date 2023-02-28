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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА В ЯНВАРЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 49,8% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
18:09 28.02.2023
Плательщики Могилева обеспечили в январе 2023 года 49,8%, или 104,3 млн рублей поступлений в бюджет области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», Могилевский филиал РУП «Белтелеком». Доля их поступлений в бюджете города составила 20,7%, или 21,6 млн рублей.
Наибольшие суммы занимают поступления налога на добавленную стоимость – 54,8 млн рублей (52,6%), подоходного налога с физических лиц – 23,6 млн рублей, или 22,6%, налога при упрощенной системе налогообложения – 8 млн рублей (7,7%), экологического налога – 2,9 млн рублей (2,8%), налога на прибыль – 1,7 млн рублей (1,6%).
При этом 65,2% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 34,8% – Октябрьского района.
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