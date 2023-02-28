С 1 марта 2023 года юридические лица смогут воспользоваться программным модулем по зарядке корпоративных электромобилей. Об этом сообщается на сайте сети электрозарядных станций Malanka.

Для этого необходимо ознакомиться с договором публичной оферты, заполнить заявку для регистрации и направить ее на фирменном бланке организации на адрес , получить на электронную почту сообщение с реквизитами доступа в личный кабинет.

В программном модуле клиенты смогут просматривать статистику и историю зарядных сессий, остаток денежных средств на балансе, добавлять и удалять пользователей, имеющих доступ к балансу компании. Новый модуль позволит компаниям зарегистрировать неограниченное количество водителей, которые смогут заряжаться в сети ЭЗС с использованием общего баланса предприятия и отображением сессий в своем приложении.

В личном кабинете также можно будет узнать среднюю продолжительность зарядной сессии, потребление в кВт*ч, историю расходов и поступлений за выбранный промежуток времени, локации, на которых происходила зарядка, и многое другое.

Стоимость услуг по зарядке электромобиля в сети MALANKA для юридических лиц останется прежней: на медленной зарядке – 0,40 руб./кВт*ч, на быстрой – 0,49 руб./кВт*ч.

Кроме того, в сети MALANKA начинает действовать бонусная программа для корпоративных клиентов. Скидочная система будет применяться по прогрессирующей шкале, ее размер будет зависеть от количества потребляемой электроэнергии при зарядке электромобилей в предыдущем месяце.