В январе 2023 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 103 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 14,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 4,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 28,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 2,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 3,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,9% от общего ввода по области.