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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОК ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ЭКСПОРТЕРОВ В 2023 ГОДУ


17:08 28.02.2023

Гродненский облисполком своим решением № 36 от 10 февраля 2023 года установил перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2023 году.

Как сообщает сайт СЭЗ "Гродноинвест", в него включено 14 мероприятий в России, ОАЭ, Узбекистане и Азербайджане по таким специализациям, как сельское хозяйство и оборудование, продукты питания и напитки, товары бытовой химии, оборудование для отопления, косметология, индустрия гостеприимства.

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке. Возмещение предоставляется в размере 50 процентов от суммы понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расходов, но не более 250 базовых величин для одного юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия республиканскими (местными) уполномоченными органами решения о предоставлении возмещения.
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