В Гомельской области розничный товарооборот в январе 2023 г. составил 640,3 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе 2023 г. составил 592,8 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2023 г. составил 656,6 млн рублей, или 93,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2023 г. составил 34,1 млн рублей, или 108% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.