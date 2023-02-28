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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА январь ПРОСЕЛ НА 1,1%
16:46 28.02.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в январе 2023 г. составил 640,3 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,6% розничного товарооборота области, в январе 2023 г. составил 592,8 млн рублей, или 99,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе 2023 г. составил 656,6 млн рублей, или 93,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2023 г. составил 34,1 млн рублей, или 108% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.
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