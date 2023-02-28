Международная научно-практическая конференция «Тенденции экономического развития в XXI веке» состоится 1 марта в БГУ в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, свои работы представят более 250 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Туркменистана. Среди них - сотрудники БГУ, Академии управления при президенте, Института экономики НАН Беларуси, Армении, Института экономики Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Казахского университета экономики, финансов и международной торговли и др.

Состоится работа тематических секций и дискуссионных площадок по шести направлениям. Специалисты обсудят проблемы и перспективы менеджмента XXI века, аналитическую экономику и прогнозирование, цифровую трансформацию в бизнесе, образовании и социальной сфере и др.

В ходе дискуссии эксперты также рассмотрят актуальные темы мировой экономики и поделятся собственным опытом и наработками.

По итогам форума опубликуют сборник докладов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает экономический факультет БГУ.