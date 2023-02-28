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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УПАЛ НА 47,3%
14:58 28.02.2023
Грузооборот транспорта Гомельской области в январе 2023 г. составил 1,1 млрд. тонно-километров, или 52,7% к январю 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе составил 122,7 млн пассажиро-километров, или 101,9% к январю 2022 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17,7 млн человек, или 102,2% к январю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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