Грузооборот транспорта Гомельской области в январе 2023 г. составил 1,1 млрд. тонно-километров, или 52,7% к январю 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе составил 122,7 млн пассажиро-километров, или 101,9% к январю 2022 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17,7 млн человек, или 102,2% к январю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.