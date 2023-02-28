За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 6% - с 17,1 до 18,1 тысячи.

Как пишет Realt, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 4,5% из них средний размер скидки варьировался от $620 до $2910. В то же время в 10% объявлений цены увеличились — от $920 до $1340.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 20 по 27 февраля, снизился на 0,6% и составил $1247. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1504, что на 0,3% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось во всех случаях: 1- и 4-комнатных квартир стало больше на 6%, «двушек» и «трешек» — на 5%.

Предложение выросло практически во всех районах города, существеннее остальных — в Октябрьском и Московском. Исключением стали только Советский и Заводской районы, где за последнюю неделю количество объявлений стало немного меньше.

В разрезе числа комнат снижение средних цен отмечалось у всех квартир: 2-комнатные стали дешевле на 0,8%, 1- и 4-комнатные — на 0,7% в обоих случаях, а «трешки» — на 0,5%.

Среди районов города динамика средних цен была разнонаправленной. Наибольший рост отмечался в Первомайском (+0,4%), а наибольшее снижение — в Центральном (-0,8%). В остальных районах динамика варьировалась в пределах ±0,2%.