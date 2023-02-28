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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ЯНВАРЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 26%
14:24 28.02.2023
Поступления в бюджет Гомельской области увеличились в январе более чем на 26% по отношению к первому месяцу прошлого года и составили 376,5 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев.
Около 90% доходов бюджета сформировано за счет поступлений четырех налогов: 42,6% - НДС, 25,9% - подоходного налога, 16,5% - за счет акцизов, 4,8% - налога при упрощенной системе налогообложения.
На долю организаций госсектора экономики приходится более 69% общих поступлений. Вклад организаций негосударственного сектора - 22,9%, индивидуальных предпринимателей - 5,9%, физических лиц - 1,7%.
Как отметил начальник инспекции, девять крупнейших налогоплательщиков перечислили в бюджет 175 миллионов рублей. Это 46,5% от доходов области. Наибольший вклад в формирование бюджета внесли Мозырский нефтеперерабатывающий завод, "Белоруснефть", "Гомельэнерго".
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