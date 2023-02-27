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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ЗАНИЖЕНИЯ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОСРЕДНИКА


13:42 28.02.2023

На протяжении 2016-2018 гг. и 2020-2021 гг. два частных предприятия в Пинске и Пинском районе, специализирующихся на распиловке, строгании и пропитке древесины, экспортировали пиломатериалы, включив в схему поставок подконтрольную учредителю иностранную посредническую компанию. Этот факт установили работники Пинского межрайонного отдела финансовых расследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по указанию учредителя предприятий их работниками готовились сопроводительные документы по отгрузке пиломатериалов в адрес подконтрольного нерезидента одновременно с документами по реализации продукции в адрес конечного получателя.

При этом вопросами реализации товаров для конечных потребителей занимались должностные лица белорусских предприятий, а не фирмы-посредника. Пиломатериалы же со склада предприятий поступали напрямую покупателям.

Используя данную схему, стоимость пиломатериалов увеличивалась в 1,5-2,5 раза, а получаемая от их реализации выручка оседала на счетах подконтрольной фирмы-посредника. В результате бюджет недополучил налогов на общую сумму свыше 460 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц предприятий возбуждены уголовные дела.
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